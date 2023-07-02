Дерматолог рассказала о средстве, которое поможет безопасно снять макияж

Сегодня, 09:30
Врач-дерматолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ» о средстве, которое поможет безопасно снять макияж. «Вопреки распространенному мнению, масла не только питают кожу, но и увлажняют ее, а также прекрасно подходят для удаления макияжа. При этом они не повреждают ресницы, а бережно за ними ухаживают», — пояснила специалист.
Как отметила Софья Хаустова, некоторые из масел увлажняют кожу лучше, некоторые не очень. «Я пробовала много разных масел. Из них я бы порекомендовала оливковое масло, смешанное с водой, аргановое и масло грит. Но все достаточно индивидуально, поэтому не лишней будет консультация со специалистом», — заключила дерматолог.
Ранее мы развели мифы о мицеллярной воде.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!