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Сегодня, 20:15

Дерматолог рассказала, почему «английская» лучше обычной соли для ванн

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/wirestock
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Врач-дерматовенеролог Анастасия Мальцева специально для «СЭ» рассказала, что в состав «английской» соли входит сульфат магния, из-за чего ее называют магниевой. «Если принимать ванны с «английской» солью, улучшается качество кожи», — подчеркнула специалист. Магниевая соль не только способствует уменьшению отеков и целлюлита, но и снимает стресс, успокаивает нервы, улучшает сон, а также незаменима после занятий спортом — она снимает болевые ощущения в мышцах.

Какие еще ингредиенты для ванн помогут расслабиться и оздоровить организм, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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