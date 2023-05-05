Дерматолог Жовтан назвала лучшие «майские» косметологические процедуры

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, какой уход за кожей и волосами подойдет в преддверии лета.

«Однозначно, это курс из нескольких процедур, подобранных врачом, но результат порадует. Глубокое очищение кожи пилингами и ультразвуковые чистки будут отличным стартом в обновлении кожи и улучшении ее рельефа. Карбоновый пилинг также можно рекомендовать в преддверии летних дней», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Также специалист отметила, что в майских период отлично подойдут аппаратные методики игольчатого RF-лифтинга, микротоки, светотерапия, нейропротеин и массаж лица, особенно лимфодренажный.