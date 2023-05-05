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Сегодня, 22:30

Дерматолог Жовтан назвала лучшие «майские» косметологические процедуры

Алина Савинова
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Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, какой уход за кожей и волосами подойдет в преддверии лета.

«Однозначно, это курс из нескольких процедур, подобранных врачом, но результат порадует. Глубокое очищение кожи пилингами и ультразвуковые чистки будут отличным стартом в обновлении кожи и улучшении ее рельефа. Карбоновый пилинг также можно рекомендовать в преддверии летних дней», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Также специалист отметила, что в майских период отлично подойдут аппаратные методики игольчатого RF-лифтинга, микротоки, светотерапия, нейропротеин и массаж лица, особенно лимфодренажный.

Источник: https://life.ru/p/1577203
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