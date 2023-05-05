Дерматолог Жовтан рассказала, сколько полотенец нужно одному человеку

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, почему у человека должно быть минимум три полотенца для разных частей тела, которыми другие члены семьи не должны пользоваться.

«На разных участках нашей кожи находятся различные микроорганизмы, наше тело имеет отличающиеся между собой участки, например лицо и область гениталий. Отсюда и формируется необходимость в распределении по функции. Минимальное количество — по одному полотенцу для лица, для тела, для рук и ног, если ноги моются отдельно или имеются грибковые поражения стоп или ногтей», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Как отмечает специалист, допустимо повесить общее полотенце для рук для всех членов семьи, но менять его нужно дважды в неделю.