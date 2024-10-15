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Дерматологи объяснили, кому подойдет косметическое голодание
Здоровье

Сегодня, 19:05

2 мин.

Дерматологи объяснили, кому подойдет косметическое голодание

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит косметическое средство
Фото Vuk Saric, iStock
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Врачи-дерматологи, косметологи Анжелика Ужва и Виктория Королева в беседе с «СЭ» рассказали, что такое косметическое голодание и кому оно подойдет. По их словам, у этого современного тренда пока что нет точного определения. Некоторые люди воспринимают его как временный отказ от любого использования косметики и даже умывания, а другие отказываются лишь от декоративной косметики.

Специалисты отметили, что такой тренд отлично подойдет юношам и девушкам, так как их молодая кожа сама по себе выглядит хорошо, а многоступенчатый уход может ей навредить. Кроме того, кратковременный отказ от косметики не вызовет никаких проблем и действительно может быть полезен для тех людей, чья кожа не склонна к высыпаниям.

Врачи подчеркнули, что качественные средства нового поколения не закупоривают поры, но с уверенностью сказать, что все используемые в них ингредиенты не несут в себе скрытого вреда, нельзя. Например, полное косметическое голодание показано прежде всего тем, кто испытывает симптомы нарушенного кожного барьера:

  • сухость кожи, ощущение стянутости;

  • тусклость;

  • шелушение, сыпь и воспаления;

  • гиперпигментация;

  • медленное заживление ран;

  • розацеа.

«Если эти пункты вам знакомы, то попробуйте на некоторое время отказаться от очищающих гелей, пенок и пудр. Возможно, вашей коже не хватает себума, который действует как естественное увлажняющее средство», — добавили эксперты.

Кроме того, людям с кожными заболеваниями (псориаз, экзема, аллергические реакции) перед проведением любых экспериментов обязательно следует проконсультироваться с дерматологом.

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