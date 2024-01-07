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Дерматовенеролог назвала полезный для кожи витамин
Здоровье

Сегодня, 13:05

1 мин.

Дерматовенеролог назвала полезный для кожи витамин

Мария Маковей
Автор
Девушка держит в руках баночку с кремом.
Фото gpointstudio/istockphoto.com
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Витамин А очень важен для здоровья кожи. Он не только помогает бороться с признаками старения, но и способствует устранению прыщей в подростковом возрасте. Об этом aif.ru рассказала дерматовенеролог Елена Быстрицкая.

По ее словам, витамин А — это жирорастворимое вещество, которое лучше синтезируется из продуктов животного происхождения. Его добавляют в сыворотки, кремы и используют в лекарствах.

Как отметила эксперт, витамин А играет важную роль в развитии эмбриона и формировании костей, поддерживает иммунную систему и здоровье глаз. Кроме того, он улучшает состояние кожи — повышает ее устойчивость к воздействию солнечных лучей, регулирует работу сальных желез и стимулирует синтез коллагена и эластина.

Для поддержания здоровья кожи дерматовенеролог советует использовать витамин А, как индивидуальное средство или в составе поливитаминов, а также кремы и сыворотки, содержащие это полезное вещество.

Однако Быстрицкая рекомендует с осторожностью применять косметические средства с витамином А.

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