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Сегодня, 21:00

Дерматовенеролог назвала причины появления псориаза

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
Девушка мажет руки кремом от псориаза.
Фото Freepik/freepik
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», почему может появиться псориаз.

«Псориаз — это хроническое воспалительное заболевание кожи. Оно характеризуется покраснениями, чешуевидными высыпаниями, зудом. Степень тяжести может быть различной», — пояснила специалист. По ее словам, причины появления псориаза до конца не изучены, но считается, что его развитие связано с взаимодействием генетических, иммунологических и окружающих факторов.

Как отметила Елена Богатова, способствовать возникновению псориаза может генетика (более подвержены те, у кого кто-то из близких родственников имел псориаз), иммунная система (воспалительные процессы в коже могут быть вызваны активацией иммунных клеток), внешние факторы (травмы кожи — трения, ссадины, инфекции — особенно горла, стресс, курение, некоторые лекарственные препараты) и пища (иногда некоторые продукты питания могут усугублять симптомы, но это преимущественно индивидуальная реакция).

«Очень важно понимать, что псориаз — многофакторное заболевание, его причины могут варьироваться у разных людей и быть уникальными для каждого отдельного случая. Консультация с дерматологом или врачом, специализирующимся на псориазе, поможет определить наиболее эффективные методы лечения и управления вашими симптомами», — заключила дерматовенеролог.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о псориазе.

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Советы и рекомендации
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