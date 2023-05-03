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Сегодня, 13:20

Дерматовенеролог объяснила, как правильно пользоваться влажными салфетками

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка протирает телефон влажными салфетками.
Фото Freepik/tirachardz
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», как правильно применять влажные салфетки. «Влажные салфетки могут использоваться для различных целей. Например, для очищения рук, лица, тела, интимной гигиены, уборки. Применять их нужно только по назначению — не используйте салфетки для рук, чтобы снять макияж», — предупредила эксперт.

Елена Богатова порекомендовала обращать внимание на инструкцию на упаковке, поскольку после использования некоторых салфеток нужно обязательно мыть руки. Читать следует и состав — при чувствительной коже лучше не брать салфетки, содержащие спирт и другие агрессивные компоненты. Каждую салфетку можно использовать лишь раз. «Многоразовое использование салфеток может привести к распространению бактерий», — предупредила врач. Хранить влажные салфетки нужно плотно закрытыми в сухом месте.

Не стоит злоупотреблять влажными салфетками — регулярное их использование может вызвать сухость кожи или раздражение. Частота их применения зависит от ваших потребностей. «Если вы постоянно находитесь вне дома и не можете мыть руки водой и мылом, вам придется использовать салфетки для рук чаще. Но злоупотреблять ими не нужно, так как это может негативно сказаться на здоровье и окружающей среде», — подытожила специалист.

Ранее мы рассказывали, как мыть руки, чтобы избежать раздражения кожи.

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