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Дерматовенеролог перечислила симптомы редкого рака ногтей
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Дерматовенеролог перечислила симптомы редкого рака ногтей

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает маникюр
Фото svetikd/istockphoto.com
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Дерматовенеролог, косметолог Наталья Петрушова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что у каждого пятого человека есть заболевания ногтевых пластин, в том числе онкологические. Например, редкий вид рака — подногтевая меланома.

По словам эксперта, при горизонтальной фазе заболевания образуются коричневые или черные полосы под ногтем и на окружающей коже. А при вертикальной фазе опухоль прорастает глубже в ноготь, делая его ломким и хрупким. Он становится черным или коричневым, могут появиться трещины.

Петрушова добавила, что по мере роста опухоли пациент может чувствовать боль, распирание и жжение.

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