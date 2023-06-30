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Сегодня, 07:45

Дерматовенеролог рассказала, когда начинается старение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Зрелая женщина.
Фото Freepik/freepik
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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматовенеролог Александра Филева в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала, когда начинается старение организма. «В каком возрасте у человека появятся первые признаки старения, зависит, во-первых, от генетической предрасположенности, во-вторых, от образа жизни и питания», — пояснила специалист. При этом генетическую предрасположенность можно определить по ДНК-тесту.

Как отметила Александра Филева, научно подтвержденной информации об эффективности коллагена в виде биологически активных добавок и кремов нет. «Защитить волокна собственного коллагена от преждевременного разрушения помогут антиоксиданты. Чтобы пополнить их запас в организме, нужно есть зелень, ягоды, фрукты и овощи», — подчеркнула врач. Для синтеза коллагена организму нужны витамины C (шиповник, сладкий перец, смородина, клубника, облепиха, капуста, яблоки, ананасы, цитрусовые), A (морковь, печень, сыр, морская капуста, молочные продукты) и группы B (шпинат, брокколи, злаковые, бобовые, миндаль, яйца). «Принимать витамины в таблетках стоит только тем людям, у которых выявлен дефицит. Если дефицита нет, достаточно обогатить рацион», — подытожила Александра Филева.

Ранее мы рассказывали, можно ли получить коллаген из еды.

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Советы и рекомендации
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