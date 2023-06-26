Дерматовенеролог рассказала о средстве, которое сделает кожу гладкой и упругой

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», что сделать кожу лица и тела гладкой и упругой, увлажнить ее и напитать, улучшить текстуру и цвет, уменьшить видимость рубцов и растяжек поможет масло ростков пшеницы. «Кожа — самый большой орган человека. Ее здоровье и внешний вид имеют важное значение для нашего общего самочувствия. Масло ростков пшеницы в этом плане незаменимо», — заявила эксперт.

Благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов, масло ростков пшеницы обладает увлажняющими и питательными свойствами. Антиоксиданты в его составе помогают защитить кожу от повреждений свободными радикалами и преждевременного старения. «Нанесите небольшое количество масла ростков пшеницы на чистую влажную кожу и массируйте ее мягкими круговыми движениями до полного впитывания. Используйте его ежедневно или по мере необходимости, ориентируясь на реакцию кожи», — резюмировала Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, как масло виноградных косточек влияет на кожу.