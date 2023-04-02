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Сегодня, 19:30

Дерматовенеролог Жовтан развеяла пять мифов о целлюлите

Алина Савинова
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Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала о самых распространенных мифах о появлении и борьбе с целлюлитом.

Первый миф, по ее словам, заключается в том, что целлюлит бывает только у женщин. Согласно второму мифу, бугристая кожа образуется из-за лишнего веса. Как отмечает врач, масса тела не всегда влияет на изменения в подкожно-жировой клетчатке. Третий миф гласит о том, что спорт, питание и похудение помогут избавиться от целлюлита.

«Это, безусловно, не панацея от решения данной проблемы, но визуально проблема станет менее заметна. Улучшение кровообращения, уменьшение застоя лимфы, активизация обменных процессов в состоянии замедлить развитие дефекта», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Также специалист рассказала, что метод обертывания в пищевую пленку не всегда помогает в борьбе с целлюлитом. Кроме того, недостоверным является и тот факт, что липодистрофия возникает только на бедрах и ягодицах.

Источник: https://life.ru/p/1569592
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