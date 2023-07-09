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Сегодня, 18:45

Дезинфектолог назвал способы избавиться от комаров в помещении

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Кусающий комар.
Фото Freepik/jcomp
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Санитарный врач, дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин рассказал «СЭ», как избавиться от комаров дома, в квартире и других помещениях. «В зависимости от вида они могут быть переносчиками совершенно разных инфекций, в том числе смертельных туляремии, дирофиляриозы, лихорадки Западного Нила, лихорадки Хатанга и малярии. Возможно также развитие сильных аллергических реакций на укус», — предупредил специалист.

Как отметил Николай Дубинин, в городе, в многоквартирных домах местами выплода комаров становятся сырые подвалы, любые емкости с застоявшейся водой, затопленные квартиры, сырые темные помещения. Поэтому нужно высушить все подвальные помещения, а избавиться от комариного потомства и их дальнейшего размножения поможет служба дезинфекции. «Профессионалы выявят места выплода и вид комаров, подберут препараты, проведут обработку горячим и холодным туманом — это единственно эффективный способ для уничтожения комаров. Спреи и фумигаторы служат исключительно в качестве барьерной защиты», — подчеркнул дезинфектолог.

Для уничтожения насекомых Николай Дубинин порекомендовал обзавестись специальной мощной ультрафиолетовой лампой. Она приманивает комаров и мошек, которые, пролетая сквозь сетку, мгновенно гибнут. Также помогут высокотехнологичные ловушки: они предназначены для использования в помещениях и на открытых площадках, безвредны для детей, взрослых и беременных женщин. «Единственный их недостаток — высокая цена. Эти аппараты имеют сложное устройство и способны приманивать кровососов, имитируя теплое дыхание человека. Для этого они синтезируют углекислоту из пропана. При этом насекомые отлавливаются потоком воздуха и помещаются в мусороприемник», — резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, как защитить домашних питомцев от клещей.

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