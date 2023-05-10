Диетолог Белозерская рассказала о полезных свойствах масла черного тмина

Эндокринолог-диетолог Нина Белозерская рассказала, чем полезно масло черного тмина.

По словам специалиста, этот продукт обладает антибактериальным эффектом, препятствует разрушению клеточных мембран печени, снижает уровень плохого холестерина, помогает предупреждать заболевания органов сердечно-сосудистой системы и оказывает благоприятное влияние на состояние гормонального фона у мужчин.

«Допустимым считается не более одной-двух чайных ложек в день, так как в состав масла черного тмина входит такое вещество, как мелантин. В большом количестве этот активный компонент может оказывать токсичный эффект, поэтому очень важно соблюдать нормы приема этого продукта. При этом он абсолютно противопоказан при беременности и кормлении грудью, а также при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — приводит «Life.ru» слова Белозерской.