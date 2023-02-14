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Сегодня, 17:40

Диетолог Гинзбург назвал средство, которое поможет сохранить душевное равновесие

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drazenzigic
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге рассказал, что главный микроэлемент, отвечающий за спокойствие и душевное равновесие, — это магний. «Если у нас с магнием все нормально, мы гармоничны, у нас хорошее настроение, прекрасный сон и никакие стрессы нам не страшны. Магний, кстати, способствует синтезу АТФ — нашей главной энергетической молекулы», — пояснил медик. Об этом сообщил портал «Мослента».

По словам Михаила Гинзбурга, основной симптом дефицита магния — постоянное чувство усталости. Избавиться от него можно, если выдерживать суточную норму магния: 300 мг для женщин, 400 мг для мужчин. Восполнить дефицит диетолог порекомендовал с помощью магниевой минеральной воды или добавок с магнием на постоянной основе. «При этом лучше брать органические и хелатные формы минерала», — подчеркнул специалист.

Также Михаил Гинзбург посоветовал активно включать в рацион продукты, богатые магнием. К ним относятся тыквенные семечки, миндаль, кунжут, отрубной хлеб, листовые овощи и зелень.


Ранее врач-педиатр Елена Титаренко рассказала о том, почему может возникнуть дефицит магния.

Советы и рекомендации
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