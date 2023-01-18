Диетолог Голицына рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание

Эндокринолог и диетолог Татьяна Голицына рассказала, что интервальное голодание может привести к обморокам, чрезмерному снижению сахара в крови и проблемам со сном.

«Суть такого способа похудения, который сейчас становится все более популярным, заключается в том, что человек воздерживается от еды в течение какого-то периода времени, после чего может поесть. Это эффективно для людей с избыточным весом, нарушением метаболизма и дисбактериозом. Как правило, отказываться от приема пищи рекомендуется на протяжении 16-20 часов.

Однако до нынешнего момента все масштабные исследования, призванные доказать эффективность и безопасность интервального питания, проводились только на животных. Если вы решили похудеть, используя такой метод, обязательно предварительно проконсультируйтесь с эндокринологом-диетологом", — приводит «Life.ru» слова Голицыной.

Также врач отметила, что интервальное питание может отрицательно сказаться на здоровье.

«Длительные перерывы между приемами пищи могут спровоцировать обмороки, желчнокаменную болезнь, гипогликемию — чрезмерное снижение концентрации сахара в крови, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и другие патологии. Также интервальное голодание может привести к гормональному дисбалансу. Такой метод противопоказан при беременности, низком артериальном давлении и эндокринных заболеваниях», — добавила специалист.