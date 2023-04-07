Диетолог Круглова рассказала, какие продукты могут навредить печени

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что на здоровье печени влияет сбалансированность питания.

По словам специалиста, неправильное питание способно вызвать неалкогольную жировую болезнь, которая в медицине называется гепатоз. Диетолог отметила, что на состояние печени негативно влияют колбасные изделия, жирные сорта мяса, различные кондитерские изделия, сладкая выпечка, газировка и алкоголь.

Для сбалансированного рациона питания Круглова посоветовала средиземноморскую диету.

«Для средиземноморской диеты характерно большое количество овощей, листовой зелени, фруктов, ягод, продуктов, содержащих омега-3, — это рыба, морепродукты. А вот как раз жирное красное мясо очень сильно ограничено. Плюс в эту диету включают оливковое масло. И отдельно подчеркну, для печени также необходимы продукты, которые содержат витамин Е. Это различные растительные масла», — приводит «Life.ru» слова диетолога.