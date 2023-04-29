Диетолог Лисицина назвала полноценные альтернативы мясу

Врач-диетолог Светлана Лисицина рассказала, что есть продукты, которые не только заменят мясо, но и обеспечат организм всей необходимой пищевой ценностью.

К таким продуктам, по ее словам, относятся нут, фасоль, горох, чечевица и соя, являющиеся отличными источниками белка. Также она отметила, что в суп вместо мяса можно добавлять шампиньоны, которые богаты белком и витаминами группы В.

«Тофу и соевые продукты — это замечательный источник белка, кальция и железа. Их можно приготовить на гриле, фаршировать овощами или добавлять в супы», — приводит «Life.ru» слова Лисициной.

Кроме того, отличным заменителем мяса могут стать капуста, морковь, горох, баклажаны, томаты и беби-картофелины.