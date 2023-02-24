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Сегодня, 22:00

Диетолог Макиша рассказала, сколько кефира нужно пить в день

Алина Савинова
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Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что стакан кефира в день является хорошей привычкой.

«Являясь хорошим источником кальция, кефир помогает в профилактике остеопороза. Есть рекомендации международного уровня о том, что три молочных продукта в день — это как раз норма потребления молочки для профилактики остеопороза. И как раз стакан кефира — это порция, которая помогает нам получить уже 20-25 процентов от суточной нормы кальция», — приводит «Life.ru» слова Макиши.

Также диетолог отметила, что в кефире практически не содержится лактозы. По ее словам, этот напиток подходит не только для детей, но и для людей старшего возраста, заключила диетолог.

Источник: https://life.ru/p/1560939
Здоровье
Питание
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