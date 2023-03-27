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Сегодня, 20:00

Диетолог Микитюк назвала 5 продуктов, мешающих накачать мышцы

Алина Савинова
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Диетолог Людмила Микитюк рассказала, от каких продуктов стоит отказаться спортсменам.

По словам специалиста, не стоит злоупотреблять мучным и сладостями, майонезом, картофелем, чипсами, сухариками, лимонадом. Также она советует отказаться от алкоголя.

«Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — приводит «Life.ru» слова Микитюк.

Источник: https://life.ru/p/1568231
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