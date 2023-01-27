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Сегодня, 17:00

Диетолог Микитюк назвала продукты, которые не подходят для ежедневного рациона

Алина Савинова
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Диетолог Людмила Микитюк рассказала, какие продукты нельзя употреблять ежедневно.

«Здоровое питание непременно должно включать рыбу и морепродукты. Тем не менее употреблять тунец ежедневно нельзя. Эта рыба способна накапливать ртуть, поэтому ее стоит употреблять не чаще двух раз в неделю. Для переваривания красного мяса организму потребуется не меньше шести часов, а это большая нагрузка. Хотя бы пару раз в неделю надо заменять говядину, баранину и свинину на птицу или морепродукты.

Апельсины нельзя считать совершенно безопасными фруктами, поскольку они тоже таят в себе ряд неприятных особенностей. Во-первых, апельсины относятся к продуктам с высокой степенью аллергенности. Во-вторых, за счет своего особенного вкуса апельсины способны повышать кислотность желудочного сока. Это серьезный повод отказаться от фрукта людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Такие богатые антиоксидантами и полезными нутриентами овощи, как цветная капуста и брокколи, должны присутствовать в рационе, однако научно доказан тот факт, что чрезмерное употребление крестоцветных может стать причиной гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Картофель считается одним из самых популярных овощей среди всех, но для фигуры он вреден практически в любом виде. Лучше не злоупотреблять этим овощем, а если ну очень сильно хочется, то отдайте предпочтение отварной или запеченной картошке», — приводит Life.ru слова Микитюк.

Ранее Health-коуч объяснила, как  правильно есть после 40 лет.

Источник: https://life.ru/p/1554665
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