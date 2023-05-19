Диетолог Микитюк рассказала, в каком случае редис становится вредным для здоровья

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что редис является продуктом, который улучшает метаболизм.

«Употреблять его надо умеренно, не более пяти-шести штук в день, а у кого есть проблемы с работой желудка или кишечника, кушать его надо не чаще одного раза в неделю. Противопоказано употреблять редис людям, у кого есть проблемы со щитовидкой. Содержащиеся в нем цианогенные гликозиды могут нанести вред щитовидной железе и привести к образованию зоба», — приводит Life.ru слова Микитюк.

Специалист отметила, что редис нужно с осторожностью употреблять тем, у кого камни в желчном пузыре, и людям с обострением заболеваний ЖКТ.