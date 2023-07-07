Диетолог назвал 5 продуктов для красивого загара

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ» о продуктах, которые помогут получить красивый загар. Среди них — морковь, кейл, брокколи, томаты и абрикосы.

Как отметил Алексей Кабанов, морковь — один из главных источников каротиноидов в нашем рационе. «Этот пигмент — предшественник витамина А, он помогает получить ровный золотистый загар. Витамин А также защищает кожу и роговицу глаз от ультрафиолетового повреждения», — пояснил эксперт.

Если вы хотите улучшить загар, Алексей Кабанов порекомендовал обязательно включить в рацион кейл. Это зеленый листовой овощ, который отличается высочайшей питательной плотностью. «Кейл исключительно богат каротиноидами и лютеином — антиоксидантом, защищающим от вредного воздействия ультрафиолета», — подчеркнул специалист.

Если вы обгорели диетолог посоветовал обратить внимание на брокколи. Помимо каротиноидов, она содержит витамин С, антиоксидантные свойства которого помогают быстро залечивать солнечные ожоги. Также витамин С необходим для выработки коллагена. Помимо этого, он отвечает за тонус и упругость кожи.

По словам Алексея Кабанова, любителям загара будут полезны и томаты, причем не только свежие, но и тушеные в составе соусов и овощных рагу. Они богаты витамином А и содержат ликопен — функциональный антиоксидант, защищающий от преждевременного старения, вызванного воздействием ультрафиолета.

Завершает список продуктов, улучшающих загар, — абрикосы. «Это чемпионы среди фруктов по содержанию витамина А! В 100 граммах мякоти содержится от 300 до 500 мкг витамина — это почти 80% от рекомендованной суточной нормы. Абрикосы также богаты клетчаткой и антиоксидантами», — резюмировал Алексей Кабанов.

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