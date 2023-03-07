Диетолог назвала болезни, которые могут помешать избавиться от лишнего веса

Диетолог и фитнес-тренер Кристи Лессинг рассказала «СЭ», что есть заболевания и патологические состояния, которые могут помешать организму сбросить лишний вес. «Некоторые гормональные нарушения, такие как гипотиреоз или синдром поликистозных яичников, способствуют набору веса и затрудняют процесс его снижения», — пояснила эксперт.

Также мешать похудению, по словам Кристи Лессинг, способны сахарный диабет, артрит, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистые заболевания и даже прием некоторых лекарств. «Например, гормональные препараты могут вызывать бурное увеличение аппетита», — предупредила Кристи Лессинг.

Какие еще причины мешают избавиться от лишних килограммов, читайте в полной версии материала в «СЭ».