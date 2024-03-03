Диетолог назвала лучшее время завтрака для диабетиков

Диетолог и специалист по диабету Тара Бруни считает, что лучшее время завтрака для людей с диабетом II-го типа — в течение двух часов после пробуждения, но не позднее 10 часов утра. Об этом сообщает британское издание Express. По словам эксперта, прием пищи в это время положительно сказывается на уровне сахара в крови в течение всего дня.

Также специалист назвала лучшие и худшие завтраки для диабетиков. Так Бруни советует есть кашу с орехами или семечками, греческий йогурт с ягодами и семенами чиа или цельнозерновой тост с авокадо и яйцами. При этом диетолог рекомендует убрать из рациона продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов и добавленного сахара: сладкие хлопья, выпечку, белый хлеб и соки.