Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Диетолог назвала лучшее время завтрака для диабетиков
Здоровье

3 марта, 10:20

1 мин.

Диетолог назвала лучшее время завтрака для диабетиков

Мария Маковей
Автор
Полезный завтрак
Фото mixetto/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Диетолог и специалист по диабету Тара Бруни считает, что лучшее время завтрака для людей с диабетом II-го типа — в течение двух часов после пробуждения, но не позднее 10 часов утра. Об этом сообщает британское издание Express. По словам эксперта, прием пищи в это время положительно сказывается на уровне сахара в крови в течение всего дня.

Также специалист назвала лучшие и худшие завтраки для диабетиков. Так Бруни советует есть кашу с орехами или семечками, греческий йогурт с ягодами и семенами чиа или цельнозерновой тост с авокадо и яйцами. При этом диетолог рекомендует убрать из рациона продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов и добавленного сахара: сладкие хлопья, выпечку, белый хлеб и соки.

Что такое диабет? Что такое диабет? Комментирует эндокринолог
Медицина
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Сомнолог ответила, чем опасен храп для здоровья