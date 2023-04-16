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Сегодня, 20:00

Диетолог назвала продукты, которые помогают сжигать жир без тренировок

Алина Савинова
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Диетолог Людмила Микитюк рассказала, какие продукты помогут быстро похудеть. Об этом ифнормирует «Life.ru».

По словам специалиста, овсянка не только хорошо насыщает, но и ускоряет процессы жирового метаболизма. Грейпфрут понижает уровень гормона инсулина, который способствует отложению жиров в лишние килограммы. Кроме того, при похудении помогает имбирь, зеленый чай, корица, малина и сельдерей.

Однако специалист отметила, что для успешного похудения недостаточно включить в рацион эти продукты, так как есть и те, от которых следует отказаться. Например, стоит полностью исключить молочку, в частности сметану, творог, сливки и само молоко.

Источник: https://life.ru/p/1572352
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