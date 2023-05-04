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Сегодня, 15:20

Диетолог объяснила, как начинать утро, чтобы похудеть

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Женщина утром на кухне.
Фото Freepik/haritanita
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Врач-диетолог Марина Сорокина дала утренние рекомендации, которые помогут обрести стройность. Главная из них — никогда не пропускать завтрак. «Это действительно самый важный прием пищи в сутках. Питательный завтрак не только повышает уровень энергии, пополняя запасы глюкозы в организме, но и помогает легко дождаться обеда. Перекусы и калорийные вкусняшки вам точно не понадобятся», — пояснила эксперт. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Каждое утро, по словам Марины Сорокиной, нужно пить теплую воду — это поможет увеличить расход энергии и количество сжигаемых калорий. Также к важным утренним ритуалам диетолог отнесла зарядку и прогулки. Последнее она предложила совместить с дорогой на работу, например, и если не весь путь, то хотя бы его часть проделать не на машине или трамвае, а пешком. «У людей, которые ежедневно много ходят — не меньше шести тысяч шагов — практически не бывает целлюлита и большого живота», — подчеркнула специалист.

В завершение Марина Сорокина посоветовала чаще бывать на солнце, чтобы зарядиться витамином D. «Если его достаточно в организме, то обретение новой фигуры займет гораздо меньше времени и усилий, чем у тех, у кого диагностирован недостаток микроэлемента», — резюмировала диетолог.

Ранее мы рассказывали, что хуже — загар в солярии или дефицит витамина D.

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