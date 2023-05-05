Диетолог объяснила, как определить у себя инсулинорезистентность

Диетолог Анна Савина в своем ТГ-канале рассказала, как определить у себя инсулинорезистентность — предвестника диабета. «Коснулась проблемы инсулинорезистености в постах и увидела, сколько людей страдает. Понимаю, что проблема глобальная. Дорогие, сдайте анализы, не откладывайте в долгий ящик. Потом может быть поздно», — написала эксперт.

К одному из признаков инсулинорезистентности Анна Савина отнесла объем талии выше 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Более точно на инсулинорезистентность укажут анализы крови: глюкоза натощак в норме — 4.5-5.1 ммоль/литр, инсулин натощак — в норме до 5 мк Ед/мл, индекс НОМА (IR) — менее 1,5, максимум 2, гликированный гемоглобин — 5-5.2%, больше 5,5% - уже инсулинорезистентность. «Показатели глюкозы интерпретируются врачом. Также стоит сдать триглицериды натощак и холестерин на липопротеины высокой плотности», — подытожила диетолог.

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