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Диетолог объяснила, почему после еды нельзя заниматься спортом
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Диетолог объяснила, почему после еды нельзя заниматься спортом

Мария Маковей
Автор
Девушка ест яблоко после тренировки
Фото Rasulovs/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог, кардиолог Елена Черная считает, что физическая активность после еды может привести к нарушениям метаболизма.

По ее словам, тренировка после плотного приема пищи, особенно если это была жирная еда, приводит к вялости и сбоям в работе желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, эксперт не рекомендует заниматься спортом натощак. Физическая активность требует большого количества энергии, поэтому голодание перед тренировкой может привести к снижению уровня глюкозы в крови, что вызывает недомогание и головокружение.

«На голодный желудок можно делать только короткую кардиотренировку, да и то в редких случаях. Полноценную тренировку, особенно силовую, не рекомендуется делать натощак, это негативно отразится на самочувствии», — подчеркнула специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

Черная рекомендует перед тренировкой сделать легкий перекус на 150-200 ккал. Это должны быть простые продукты: сыр, сухофрукты, горький шоколад, нежирный творог, фрукты.

Также после тренировки врач советует восполнить питательные вещества и немного перекусить. Предпочтение лучше отдавать белковым продуктам и небольшому количеству углеводов. Это могут быть нежирный творог с фруктами или омлет с цельнозерновым хлебом.

«Если ваша цель — снизить вес, то калорийность перекуса после тренировки — не более 150-200 ккал. Если это набор мышечной массы, можно сделать калорийность больше, добавив белковой пищи», — заключила диетолог.

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