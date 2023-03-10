Диетолог объяснила, почему с возрастом происходит набор веса

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ» с чем связаны причины возрастного набора веса. По словам эксперта, повлиять на это могут изменения, происходящие с годами в гормональном фоне и метаболизме. Также способствуют появлению лишних килограммов аутоиммунные заболевания, например тиреоидит (нарушение работы щитовидной железы). Но порой причиной избыточного веса становится просто малоподвижный образ жизни в сочетании с профицитом калорий.

Что делать, чтобы не набирать лишний вес с возрастом, читайте в полной версии материала в «СЭ».