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Сегодня, 20:10

Диетолог объяснила, почему с возрастом происходит набор веса

Ольга Стрельникова
Зрелая женщина есть круассаны.
Фото Freepik/freepik
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Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ» с чем связаны причины возрастного набора веса. По словам эксперта, повлиять на это могут изменения, происходящие с годами в гормональном фоне и метаболизме. Также способствуют появлению лишних килограммов аутоиммунные заболевания, например тиреоидит (нарушение работы щитовидной железы). Но порой причиной избыточного веса становится просто малоподвижный образ жизни в сочетании с профицитом калорий.

Что делать, чтобы не набирать лишний вес с возрастом, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Советы и рекомендации
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