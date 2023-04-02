Диетолог рассказала, чем заменить приводящую к ожирению сладкую газировку

Гепатолог-гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказала, что приводящую к ожирению сладкую газировку можно заменить компотом из сухофруктов без сахара или безалкогольным глинтвейном.

«Сладкая газировка содержит большое количество сахара, но ее вред для организма объясняется не только этим. Сладкие напитки не распознаются мозгом как твердая пища, следовательно, они не уменьшают чувство голода. Таким образом, человек фактически потребляет калории дважды: сначала — в виде газировки, потом — в виде еды. Кроме того, газировка богата консервантами, ароматизаторами и другими химическими веществами, которые могут быть не просто вредны, но и опасны для организма», — приводит «Life.ru» слова Диановой.

Специалист отметила, что большое содержание сахара в продуктах приводит к тому, что в кровь попадает больше глюкозы, чем нужно организму, который откладывает ее в виде жира. Также она порекомендовала заменить сладости фруктовой пастилой, домашними конфетами из сухофруктов и качественным горьким шоколадом.