Диетолог рассказала, до какого возраста детям нельзя давать есть сладкое

В рационе малышей до трех лет не должно быть продуктов, содержащих сахар. Если начинать кормить их сладким на таком раннем этапе, в будущем ребенок может отказаться от нормальной пищи и сформировать на всю жизнь неправильные пищевые привычки. Об этом предупредила НСН врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, формирование пищевого поведения начинается с рождения. В первый год детям начинают вводить прикорм строго по регламенту до достижения трех лет.

«Родители должны постараться уберечь ребенка до трех лет от сладкого. Это дофаминовая стимуляция для мозга, дети потом отказываются есть нормальную еду, потому что она им не интересна», — сказала эксперт.

С трех лет ребенок уже может садиться за общий стол со взрослыми. Однако важно продолжать контролировать его питание: следует уделять внимание овощам и белку. Особенно внимательно родители должны следить за формированием здоровых привычек до семи лет, чтобы у ребенка выработался осознанный подход к питанию. В противном случае впоследствии будет трудно отучить его от конфет, предупредила диетолог.

В подростковом возрасте — 12-14 лет специалист рекомендовала особое внимание уделять девочкам. Обычно это период, когда дети совершают множество ошибок на пути к снижению веса, нанося здоровью существенный вред. Она призвала не допускать строгих диет и голодовок, а также научить ребенка справляться со стрессом без заеданий.