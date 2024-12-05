Диетолог рассказала, как стресс может помешать похудению

Перенапряжение может быть препятствием на пути к успешному похудению. Об этом изданию «Парламентская газета» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Плохой сон и постоянный стресс в сочетании с физическими нагрузками могут спровоцировать повышение уровня кортизола в крови. Гормон, в свою очередь, стимулирует висцеральное ожирение», — предупредила врач-диетолог.

По словам Дюваль, стресс приводит к высвобождению гормона кортизола, который может привезти к перееданию и откладыванию занятий спортом. Кроме этого, на набор веса влияет неправильная диета. Человек недополучает необходимые полезные вещества, из-за чего страдает метаболизм и так похудение замедляется.

Диетолог отметила, что к процессу похудения нужно подходить комплексно. Стоит установить определенную программу питания под запросы организма, расслабляться после физической нагрузки и сохранять нервную систему в спокойствии. Управление своим настроением становится ключом к успеху в похудении, заключила специалист.