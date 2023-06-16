Диетолог рассказала о приемах, которые позволят оставаться сытым дольше

Врач-диетолог Ирина Мансурова считает, что, чтобы продлить чувство сытости, необходимо есть медленнее и пить настой мяты, информирует Life.ru.

Также к быстрому насыщению приводят бобовые. Эти культуры при относительно низкой калорийности очень питательные, содержат много белка и отлично насыщают.

Между приемами пищи стоит пить зеленый чай, отвар инжира. В еде врач советует использовать винный уксус и корицу для придания аромата блюдам.

Кроме того, необходимо пить не менее 2 л воды в день.