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Диетолог рассказала о привычке, которая снижает уровень сахара в крови
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Диетолог рассказала о привычке, которая снижает уровень сахара в крови

Мария Маковей
Автор
Стильная женщина идет по улице
Фото AnnaZhuk/istockphoto.com
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Высокий уровень сахара в крови приводит к повреждению сосудов, что негативно сказывается на здоровье человека и может привести к непоправимым последствиям. Однако есть способ, который поможет замедлить рост таких показателей, считает американский диетолог Шеннон Кнапп. Об этом пишет портал Heilpraxis.

По ее словам, ежедневные короткие прогулки после еды снижают уровень сахара в крови. Достаточно 5-9 минут погулять на свежем воздухе.

Помимо регулярной физической нагрузки, диетолог советует правильно питаться и избегать стресса.

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