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Сегодня, 17:15

Диетолог рассказала, почему алкоголь приводит к старению кожи

Ольга Стрельникова
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Девушка пьет вино, девушка с бокалом вина, веселая девушка
Фото Freepik/pvproductions
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Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», что алкоголь не только разрушительно влияет на внутренние органы, но и оставляет следы на лице. «В медицине даже существует термин «лицо алкоголика», под которым подразумевается совокупность признаков, выдающих регулярное употребление этого напитка», — пояснила специалист.

По словам Светланы Павличенко, из-за спиртного кожа становится сухой и морщинистой. «Алкоголь — сильный диуретик, выводящий жидкость из организма вместе с питательными веществами. У пьющих людей преждевременно появляются морщины, цвет лица тусклый, кожа дряблая», — заявила медик. Чтобы переработать алкоголь, организм расходует много витаминов, в том числе витамин А, ответственный за регенерацию, витамин С, фолиевую кислоту и многие другие, что тоже отражается на состоянии кожи.

Употребление алкоголя способствует появлению расширенных сосудов и покраснений на лице. «Под воздействием выпитого мелкие поверхностные сосуды на лице расширяются и лопаются, появляются кровоизлияния. Сосуды становятся видны под кожей, на носу и щеках образуются красные пятна, в тяжелых случаях дело доходит до гнойных воспалений», — предупредила Светлана Павличенко. Также специалист отметила, что алкоголь — это мощный триггер к развитию хронического заболевания розацеа (характеризуется краснотой, грубыми прыщами и шишками на лице).

После употребления алкоголя кожа становится отечной и пастозной. Это оборотная сторона мочегонных свойств спиртного. «Страдающая от обезвоживания кожа начинает задерживать лишнюю воду, что приводит к отечности и мешкам под глазами. Нарушение обмена жидкостей может иметь неприятные последствия и для организма в целом», — подчеркнула врач.

Как пояснила Светлана Павличенко, алкоголь поражает целые системы органов, а изменения на коже — лишь внешнее проявление разрушительных процессов внутри организма.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с организмом, если выпивать бокал вина перед сном.

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