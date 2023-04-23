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Сегодня, 12:35

Диетолог рассказала, у кого зачастую возникает ожирение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Пышная дама сидит на полу.
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с изданием «Царьград» рассказала, что зачастую ожирение возникает у людей с изначально хорошей генетикой — это своеобразный парадокс лишнего веса. При этом он способен оказывать не только отрицательное влияние на организм. Как отметила эксперт, люди с ожирением первого типа, при котором жировые отложения скапливаются в области живота и верхней части туловища, имеют хорошие резервные способности сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. «Если мы говорим про ожирение первого типа, то, естественно, этот жир не будет оказывать большое негативное влияние на здоровье, наоборот, будет амортизировать опорно-двигательный аппарат, обладать защитными иммунными свойствами», — заявила Дарья Русакова.

По словам диетолога, лишний вес также не определяет продолжительности жизни. Это скорее генетическая предрасположенность, влияние экологии, физической активности или ее отсутствия, а также правильное питание, заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как начать приводить себя в форму людям с лишним весом.

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Польза и вред
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