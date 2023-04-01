Диетолог Тихомирова рассказала, как замедлить процесс старения кожи при помощи питания

Терапевт и диетолог Елена Тихомирова объяснила, как нужно питаться для сохранения молодости кожи.

По словам специалиста, нужно соблюдать питьевой режим, ограничить потребление продуктов, в которых содержится много соли, а также добавлять в рацион достаточное количество жиров (растительные масла, орехи, семечки, жир из молока, животных продуктов).

«Наша общая проблема — анемия. Женщины особенно склонны к анемии, поэтому я бы рекомендовала употреблять больше продуктов, в которых содержится железо. Большое количество железа содержится в продуктах животного происхождения, это в первую очередь мясо наземных животных и птиц, а также субпродукты», — приводит «Life.ru» слова Тихомировой.

Также специалист отметила, что для работы щитовидной железы, которая регулирует метаболизм, необходим йод. Он содержится в морепродуктах и рыбе.