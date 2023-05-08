Диетолог Тихомирова рассказала, какой шашлык меньше вредит здоровью

Терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что наиболее полезным является шашлык из нежирного мяса, приготовленный в правильном маринаде.

«В целом шашлык при условии, что он приготовлен из нежирного мяса и не обуглен до черной корочки, является прекрасным источником белка и в сочетании с овощами даже полезным продуктом. Идеальное сочетание шашлыка только с овощами, абсолютно любыми, свежими или приготовленными на гриле», — приводит «Life.ru» слова Тихомировой.

Также диетолог отметила, что к шашлыку идеально подойдут зелень, салатные листья, огурцы, болгарский перец, кабачки на гриле, томаты черри и шампиньоны.

«Использование пряных специй в небольших количествах, таких как кетчуп, хрен, горчица, при условии, что у человека нет острых или хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, не запрещается», — добавила она.