Длина волос заложена генетически? Отвечает эксперт

Бьюти-эксперт, косметический химик-разработчик, специалист по здоровью волос Юлия Дробышева рассказала «СЭ», зависит ли длина волос от генетики. «Длина волос зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, пол, образ жизни, питание и прочие. Но генетика действительно один из основных факторов, определяющих длину волос», — подтвердила специалист.

По словам Юлии Дробышевой, именно гены определяют, насколько быстро волосы растут и как долго они находятся в фазе активного роста — анагена. «Анаген — это период, когда волосяной фолликул производит новый волос из своих клеток. Далее следует переходная фаза, во время которой рост волоса замедляется и волосяной фолликул начинает уменьшаться в размерах, а позднее выпадает. Длительность этих периодов заложена в генетическом коде», — пояснила эксперт.

Внешние факторы, такие как питание, уход за волосами, образ жизни и возраст, также могут повлиять на здоровье волос и их рост. «С возрастом волосы становятся тоньше и реже, так как производство новых волосков замедляется», — подытожила Юлия Дробышева.

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