Доктор Малышева назвала препараты, которые могут привести к деменции

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Врач, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» рассказала, что на 51% повысить риск развития деменции могут слабительные препараты. Об этом сообщили на портале News.ru.
По словам Елены Малышевой, слабительные средства вымывают из кишечника полезную микрофлору, которая поддерживает прочность гематоэнцефалического барьера. Эта структура мозга регулирует проникновение в центральную нервную систему ядовитых веществ и соединений, способных повредить нервные клетки как головного, так и спинного мозга. «Гематоэнцефалический барьер становится непроницаемым для токсических веществ благодаря микрофлоре кишечника. Когда мы все постоянно вымываем и убираем, барьер становится дырявым, и тогда нервные клетки оказываются под ударом», — пояснила специалист. В мозг могут проникнуть токсические вещества, разрушающие нервные клетки, что и приводит к деменции, а также на 65% повышает риск инсульта.
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