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Сегодня, 07:00

Доктор медицинских наук рассказал, как остановить старение

Ольга Стрельникова
Зрелая леди играет в теннис.
Фото Freepik/freepik
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Профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог и научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов эксклюзивно с «СЭ» поделился эффективными способами остановить старение организма. Первое, о чем заявил специалист: «Не курите!» Курение ускоряет старение кожи, способствует появлению морщин, пятен, повышает риск псориаза, рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Далее Ринат Гимранов сделал акцент на питании: ешьте натуральную пищу, богатую антиоксидантами (витамины C и E, бета-картин — содержатся в овощах, фруктах и цельнозерновых культурах), употребляйте броженые продукты (кимчи, йогурт, квашеная капуста), не забывайте о здоровых жирах (Омега-3, Омега-6; есть в рыбе, орехах, семенах, растительных маслах). «Антиоксиданты защищают ваши клетки от свободных радикалов, которые способствуют развитию хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и прочих), а также преждевременному старению, морщинам и пигментации», — подчеркнул профессор.

В оставшихся рекомендациях доктор медицинских наук остановился на образе жизни. Он порекомендовал делать физические упражнения, достаточно спать и контролировать уровень стресса. Физическая активность, по его словам, не только укрепляет тело и сердце, но и замедляет старение мозга. «Упражнения повышают кровоток в мозгу и способствуют образованию новых нервных связей. Они также помогают контролировать вес, снижать стресс и улучшать настроение», — пояснил специалист. Недостаток сна, равно как и стресс, провоцируют проблемы со здоровьем: депрессии, тревожность, сердечно-сосудистые заболевания, высокое давление, рак, сахарный диабет, деменцию и прочее. Помимо этого они могут существенно ускорить старение, подытожил Ринат Гимранов.

Ранее мы рассказывали о секретах долголетия жителей Японии и Китая.

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Советы и рекомендации
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