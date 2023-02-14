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Сегодня, 12:15

Доктор Мясников назвал неожиданный способ нормализовать давление

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал о нестандартном методе, помогающем нормализовать артериальное давление. По его словам, гипертоникам поможет массаж ушей.

Доктор Мясников решил наглядно продемонстрировать, как массаж ушей влияет на артериальное давлени. Он измерил показатели до и после процедуры. До массажа на тонометре высветились цифры 137/74 мм. рт. ст., однако уже через несколько минут они снизились до 121/73 мм. рт. ст. Таким образом, даже легкий массаж ушей способен нормализовать давление гораздо быстрее и безопаснее аптечных препаратов.


Ранее мы назвали 5 способов, которые также помогут нормализовать давление самостоятельно в домашних условиях.

Советы и рекомендации
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