Доктор Мясников назвал одни из самых опасных препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасностях препаратов, разжижающих кровь, в своем Telegram-канале.

По его словам, около 60 процентов сдающих кровь слышат замечание, что она «густая» и «плохо течет».

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие, включая аспирин (кардиомагнил и все, что содержит ацетилсалициловую кислоту). Они как скальпель — им можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — написал Мясников.

Он напомнил, что такие лекарства назначаются только врачом и под его строгим контролем при наличии определенных показаний.

«Повышение гематокрита абсолютно не показание к кроверазжижающим», — добавил врач.