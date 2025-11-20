Видео
Доктор Мясников назвал одни из самых опасных препаратов
Здоровье

Сегодня, 21:45

1 мин.

Доктор Мясников назвал одни из самых опасных препаратов

Мария Задорожная
Автор
Препараты на столе
Фото Freepik

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасностях препаратов, разжижающих кровь, в своем Telegram-канале.

По его словам, около 60 процентов сдающих кровь слышат замечание, что она «густая» и «плохо течет».

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие, включая аспирин (кардиомагнил и все, что содержит ацетилсалициловую кислоту). Они как скальпель — им можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — написал Мясников.

Он напомнил, что такие лекарства назначаются только врачом и под его строгим контролем при наличии определенных показаний.

«Повышение гематокрита абсолютно не показание к кроверазжижающим», — добавил врач.

  • Андрей Недобрый

    Таблетки зло, а голову с утра можно и пивасиком поправить..

    20.11.2025