Доктор Мясников объяснил, что агрессивное поведение может быть следствием приема некоторых препаратов

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, как самочувствие и состояние здоровья человека влияют на его характер и поведение. Об этом пишет портал «Мослента».

Как отметил медик, изменить личность может недостаток в организме микроэлементов и витаминов, прием некоторых препаратов, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Последняя часто приводит к депрессии или же осознанию ценности жизни. «Люди вставали с дивана, начинали двигаться и жить», — заявил Александр Мясников. Заболевания сердечно-сосудистой системы могут спровоцировать острый психоз. По заверениям врача, в него впадает около 40% людей после операции на сердце.

Также к раздражительности приводит прием некоторых препаратов и дефицит необходимых веществ. Например, сам доктор Мясников отметил, что на его настроении сказывается метформин, понижающий сахар.

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