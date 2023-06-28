Доктор Мясников объяснил, что нельзя делать на голодный желудок

Сегодня, 13:05
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что нельзя делать на голодный желудок. По словам специалиста, не в коем случае нельзя пить кофе или газировку натощак. Также доктор Мясников пошутил, что голодным не стоит принимать и серьезных решений.
Кроме того, Александр Мясников рассказал, что лучше делать на пустой желудок. Так, некоторые медицинские препараты нужно пить именно натощак, иначе они просто не подействуют. К ним относятся средства для лечения язвы и от изжоги, в которых есть окончание «празол». На голодный желудок сдают в том числе и анализы на уровень сахара в крови и ферменты печени.
Ранее мы рассказывали, когда и как часто нужно сдавать общий анализ крови.
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