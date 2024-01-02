Доктор Мясников объяснил, как бороться с похмельем

Похмелье неизбежно влечет за собой страдания и негативно влияет на организм, считает врач Александр Мясников.

По его словам, первый способ избежать плохого самочувствия на следующий день после застолья — умеренность. Доктор советует не перебарщивать с алкоголем.

Кроме того, эксперт не рекомендует посещать баню, это приводит к еще большему обезвоживанию организма. Не поможет и огуречный рассол, который опасен для гипертоников, пишет «Стерлеград».

Чтобы избежать похмелья, Мясников советует не пить после 21:00, хорошо выспаться, а с утра съесть шоколад с орехами, в котором содержится магний.