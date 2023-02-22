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Сегодня, 15:35

Доктор Мясников объяснил, почему мужчины более подвержены влиянию стрессов

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/prostooleh
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, почему на мужчин стресс влияет сильнее, чем на женщин. «Женский организм более привычен к стрессам. И, кстати, эстрогены, которые у вас есть, — это природный механизм, который защищает от стресса. У нас их нет — мы принимаем голой грудью эти вызовы», — заявил специалист. По его словам, именно со стрессами и чрезмерной психоэмоциональной нагрузкой связано появление мигреней, гипертонии, гастрита, псориаза, ревматоидного артрита, а также депрессий.

Чтобы уменьшить влияние стресса на мужской организм, Александр Мясников посоветовал соблюдать режим дня, вовремя ложиться и достаточно спать, медитировать, использовать аффирмации и фильтровать информационное поле. Также не лишним будет повысить уровень эндорфинов, в этом помогут общение с близкими, занятия спортом, массаж, чтение и музыка.

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