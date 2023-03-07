Доктор Мясников предупредил, кому алкоголь противопоказан даже в малых дозах

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников назвал признак, указывающий на то, что человеку не следует пить алкоголь даже в малых дозах. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

По словам врача, в некоторых случаях спиртное может значительно усилить риски сердечно-сосудистых заболеваний. «8% людей имеют генетически обусловленное наличие фермента Альдегид дегидрогеназа-2. Это те люди, у которых после приема даже малых доз алкоголя начинает краснеть и «гореть» лицо», — пояснил специалист.

Доктор Мясников отметил, что наличие Альдегид дегидрогеназы-2 при приеме алкоголя усиливает окислительный стресс в организме, приводит к воспалительным процессам и повреждает сосуды. Поэтому людям, у которых после приема спиртного краснеет лицо, совсем нельзя пить алкоголь. Даже в малых дозах для них он будет опасен, резюмировал врач.

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