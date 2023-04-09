Доктор Мясников предупредил о вреде гаджетов

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что люди обратили во зло функционал современных гаджетов. «Мы сидим и не встаем часами. Поели, попили, в туалет сходили. Дальше возможности будут расширяться. А тело будет скрученное, слабенькое. Хорошую вещь гаджетом не назовут. В войне роботов и людей роботы побеждают. И, к сожалению, если мы не включим мозг, то они победят», — подчеркнул специалист и сам признался в зависимости от гаджетов. Об этом сообщили на портале News.ru.

По словам доктора Мясникова, неограниченное увлечение мобильным телефоном может привести к гиподинамии, нарушениям зрения и осанки. Специалист порекомендовал не злоупотреблять использованием смартфонов, но при этом не ограничиваться одним ресурсом. «Выберите себе несколько источников, буквально 2-3, желательно с противоположными взглядами. Если ты подписываешься на каналы и блогеров, то погружаешься в ватно-душный мир их рассуждений», — заявил Александр Мясников. Он также отметил, что лучше использовать смартфон для чтения книг.

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